Una pausa per le nazionali non felice per l’Inter che oltre ad Alexis Sanchez dovrà fare a meno anche di Danilo D’Ambrosio alla ripresa del campionato. Il difensore nerazzurro ha rimediato un infortunio durante l’ultima partita dell’Italia contro la Grecia all’Olimpico. In mattinata D’Ambrosio ha effettuato gli esami che hanno evidenziato la frattura della falange del quarto dito del piede destro.

"Le condizioni di D'Ambrosio saranno valutate la prossima settimana"

Un infortunio che dovrebbe far saltare al difensore di Conte sicuramente le prossime tre partite: le due di campionato contro Sassuolo e Parma, oltre alla sfida di Champions League con il Borussia Dortmund. Questo il comunicato del club nerazzurro sulle condizioni di D’Ambrosio: “Esami radiografici per Danilo D'Ambrosio in mattinata, in seguito al problema occorsogli durante la sfida di qualificazione a Euro2020 tra Italia e Grecia giocata a Roma. Per il difensore nerazzurro frattura della falange prossimale del quarto dito del piede destro. Le condizioni di D'Ambrosio saranno valutate la prossima settimana”.