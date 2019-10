La mascherina in carbonio è pronta e la sua voglia di scendere da subito in campo è tanta, pari forse solo al bisogno che la Roma ha di lui. Ma Edin Dzeko, molto probabilmente, dovrà trattenere l’impeto e prepararsi a un graduale ritorno graduale, rassegnandosi, in caso di convocazione, di partire solo dalla panchina al rientro dalla sosta contro la Sampdoria. L’operazione per ridurre la frattura dello zigomo destro subita durante un contrasto aereo nella partita interna contro il Cagliari, infatti, è fresca di una settimana e nonostante il bosniaco abbia già fatto sapere di volerci essere a tutti i costi i medici della Roma al momento non hanno concesso il via libera. Dopo una giornata di terapie a Trigoria, Dzeko comincerà a calcare il campo già dalla giornata di oggi, martedì 15 ottobre, grazie anche all'ausilio della classica mascherina di carbonio che si usa in questi casi, ma la Roma non vuole correre alcun rischio di ricadute, considerata l’importanza dell’attaccante nella rosa giallorossa. Per questo, a meno di rassicurazioni importanti da parte dello stesso bosniaco, arriverà al massimo una convocazione per la trasferta di Genova: al suo posto è pronto a partire dal primo minuto contro la nuova Sampdoria di Claudio Ranieri Nicola Kalinic, entrato negli ultimi 20 minuti contro il Cagliari (anche se in coppa proprio con Dzeko) e titolare nell'ultima trasferta di Europa League contro il Wolfsberg.