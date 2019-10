La qualificazione già ottenuta, per i prossimi Europei, permetterà a Roberto Mancini molta più libertà nella scelta degli uomini da mandare in campo, nei tre impegni che restano. E il commissario tecnico, dunque, non esita ad operare molti cambi, per sperimentare nuove soluzioni già dalla prossima partita contro il Liechtenstein. Rispetto alla sfida con la Grecia, ci sono da aspettarsi ben dieci cambi: l’unico che dovrebbe essere confermato è Marco Verratti. Per il resto, in porta ci sarà Salvatore Sirigu e davanti a lui l’inedita linea a quattro composta da Di Lorenzo (esordio assoluto in Nazionale per l'esterno del Napoli) e Biraghi sugli esterni, con Mancini e Romagnoli al centro. Accanto al centrocampista del Paris Saint-Germain invece ci saranno i due romanisti Zaniolo e Cristante. Il tridente offensivo sarà guidato da Andrea Belotti al centro, mentre sulle ali agiranno Bernardeschi a destra e Grifo a sinistra. Quest’ultimo è in ballottaggio con El Shaarawy, ma parte favorito per la maglia da titolare.

Italia (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Mancini, Romagnoli, Biraghi; Zaniolo, Cristante, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Grifo. Ct Roberto Mancini