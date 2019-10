Fantacalcio, gli infortunati dopo la pausa nazionali

5/21

CAGLIARI – Affaticamento muscolare per Joao Pedro, Mattiello e Cacciatore. Pisacane e Lykogiannis invece lavorano a parte. Maran deve fare la conta e il ‘giochino’ non è di facile soluzione. Sicuramente a disposizione Pinna che ha smaltito la febbre. Buone nuove anche sul fronte Faragò che è tornato ad assaggiare il campo in amichevole. Ci vorrà ancora qualche settimana prima di darlo per recuperato al 100%. Joao Pedro proverà ad essere recuperato per questo weekend. Klavan è più sì che no. Lykogiannis valutato di giorno in giorno. Pisacane dovrebbe essere a disposizione.