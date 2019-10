1/18 ©Getty

La frattura dello zigomo destro, rimediata nell'ultima sfida contro il Cagliari, ha messo fuori gioco Edin Dzeko. L'attaccante, nonostante la voglia di esserci, difficilmente sarà rischiato nella prossima giornata, in programma in casa della Samp. Tuttavia Fonseca, statistiche alla mano, non deve preoccuparsi. Nelle 15 partite di Serie A in cui il bosniaco, da quando è in Italia, non è stato impiegato, la Roma non ha mai perso: il bilancio è di 11 vittorie e 4 pareggi. Prima di passare in rassegna tutti i risultati maturati dai giallorossi senza il suo bomber, è interessante dare una lettura ad altri numeri che fanno ben sperare la squadra capitolina...