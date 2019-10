Rizzoli a Sky: "Troppi errori nelle prime 3 giornate, poi ci siamo ripresi"

La strada è quella dei Var specializzati?

Diciamo che continueremo ad avere un misto di Var specializzati e di arbitri che faranno anche i Var, ci sarà il giusto equilibrio.

Inter-Juventus ha dimostrato che Rocchi è ancora uno dei migliori se non il migliore. Le dispiace perderlo a fine stagione?

Non userei il termine "perderlo" perché è impensabile che un'esperienza come quella di Gianluca possa andare persa. Non averlo più sul campo mi dispiacerà come mi è dispiaciuto per gli altri che hanno lasciato negli ultimi anni... è tra i più in forma del campionato e spero rimanga così fino alla fine, perché è la qualità che fa la differenza. E' un ragazzo splendido e un grande professionista: nonostante quello che ha ottenuto continua a lavorare, è un esempio per tutti quegli arbitri giovani che magari si considerano già arrivati senza aver avuto i suoi risultati in carriera.

Il razzismo purtroppo è sempre più di attualità sui campi di calcio: cosa possono e devono fare gli arbitri?

Per il razzismo dobbiamo tutti fare qualcosa, non solo gli arbitri: noi siamo a disposizione dei calciatori, se succede qualcosa devono andare dall'arbitro che sarà il primo ad aiutarli. In questo caso, o comunque se l'arbitro o gli altri organismi presenti si rendono conto di qualcosa... l'arbitro fermerà il gioco e verrà fatto l'annuncio. Poi non si ricomincia finché i cori non sono terminati, e se il fenomeno si ripete ci si ferma di nuovo, si va negli spogliatoi e si fa un altro annuncio. A quel punto la palla passa al responsabile dell'ordine pubblico che può decidere se riprendere o sospendere definitivamente.

Le manca ancora il campo? E' stato difficile dall'oggi al domani diventare il capo di chi era suo compagno di squadra?

La nostalgia del campo non passa mai, sono un passionale, ma nella vita tutto ha un inizio e una fine. Passare direttamente dall'essere un collega e un amico ad essere il capo è stato tremendamente difficile, ma è stato reso facile dal comportamento dei ragazzi.

Si parla spesso dell'opportunità di riunificare per gli arbitri la serie A e la serie B

La decisione non spetta a me ma indubbiamente dal punto di vista tecnico ci sarebbero molti vantaggi, sia per la gestione degli arbitri di serie A, sia per far crescere quelli di B, anche se il loro impiego in A sta aumentando e stiamo facendo tanti raduni insieme per aumentare il confronto e l'interscambio. E' una cosa importante a cui l'Aia sta pensando, poi dipende anche dalla volontà delle Leghe.

Quando vedremo la prima donna arbitro in serie A?

Quando se lo meriterà. E' una questione esclusivamente di meritocrazia: il calcio femminile è cresciuto tantissimo e la capacità tecnica e atletica degli arbitri donna anche. Ho visto donne arbitro in Uefa allenarsi e avere prestazioni uguali se non migliori degli uomini. Ci arriveremo, nulla è precluso.

Si aspettava più o meno pressioni quando ha accettato di diventare designatore?

Né più né meno. Le pressioni che sto subendo da designatore sono le stesse che subivo da arbitro. Il calcio italiano è così ed è uno dei più difficili da arbitrare. Ci siamo abituati.

Sarò lei il designatore anche l'anno prossimo?

Non dovete chiederlo a me ma al Presidente e al Comitato Nazionale. Stiamo gestendo un ricambio generazionale importante, verremo giudicati per il nostro lavoro. Io resto a disposizione, sono orgoglioso di essere italiano e degli arbitri italiani.