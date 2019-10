Quando e a che ora si gioca Sassuolo-Inter?

La partita fra Sassuolo e Inter si gioca domenica 20 ottobre alle ore 12:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Dove è possibile guardare Sassuolo-Inter?

Il match fra Sassuolo e Inter verrà trasmesso in esclusiva su DAZN.

Quanti sono i precedenti fra le due squadre?

La sconfitta nel big match con la Juventus da dimenticare, così come gli infortuni causati dalle Nazionali. L'Inter si appresta a tornare in campo e cercherà di ripartire contro un avversario che negli ultimi anni ha creato non pochi problemi. I nerazzurri, infatti, non vincono da cinque incontri di Serie A contro il Sassuolo (1N, 4P): solo contro la Juventus hanno una striscia aperta senza successi più lunga (sei gare) contro una singola squadra del nostro campionato. Inoltre, dopo il successo per 7-0 nella prima gara al Mapei Stadium contro i neroverdi, l’Inter ha ottenuto appena una vittoria nelle successive cinque trasferte di Serie A contro il Sassuolo (4P). Piccola curiosità: quella tra Sassuolo e Inter è la sfida più giocata nell’anticipo domenicale di Serie A (cinque): in questo parziale, tre successi per i neroverdi, due per i nerazzurri.

Come arrivano alla partita Inter e Juventus?

Tradizione non molto favorevole dunque, ma il Sassuolo non sta vivendo un buon momento, anzi. I neroverdi hanno perso quattro delle prime sei partite di questa Serie A, tra cui le ultime due di fila: non vengono sconfitti per tre incontri consecutivi in campionato da novembre 2017, con Cristian Bucchi in panchina. E dall'altra parte l'Inter non sbaglia un colpo lontano da San Siro: 3 su 3, fino a questo momento, per i ragazzi di Conte. Solo quattro volte nella sua storia ha vinto tutte le prime quattro gare esterne stagionali in Serie A (1966/67, 1997/98, 2002/03, 2012/13). Sassuolo (57%) e Inter (51%) sono inoltre due delle tre squadre con la più alta precisione di tiro in questo campionato - tra di loro solo la Lazio (56%). L’Inter, infine, è la squadra che ha subito meno gol nel corso dei primi tempi di gioco in questa Serie A (uno), mentre nessuna formazione ne ha incassati più del Sassuolo (nove) in questo intervallo temporale.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

La difesa dell'Inter dovrà fare attenzione a Domenico Berardi, che ha preso parte attiva a cinque gol (quattro reti, un assist) nelle ultime sette sfide di Serie A contro l’Inter. Ben tre di queste marcature sono arrivate su calcio di rigore. L’ex centrocampista dell’Inter Alfred Duncan ha preso parte attiva a cinque gol in questo campionato (una rete, quattro assist) con appena quattro presenze; tuttavia, in 10 confronti di Serie A contro l’Inter, ha servito appena un passaggio vincente (zero gol). La prima rete in Serie A di Antonio Candreva con l’Inter lontana dal Meazza è arrivata al MAPEI Stadium, nel dicembre 2016 contro il Sassuolo: è l’unico nerazzurro ad aver segnato ai neroverdi con questa maglia nella competizione.