Serie A pronta a tornare in campo per l'ottava giornata. Si comincia sabato con chi sarà protagonista in Europa. Lazio-Atalanta a Rocchi, mentre il Napoli e la Juventus verranno dirette da Piccinini e Irrati. Tutte le designazioni

La Serie A si appresta a tornare protagonista dopo la pausa per le Nazionali. Si riparte dalla Juventus in testa e dalla vittoria dei bianconeri a San Siro contro l'Inter. Le prime squadre a scendere in campo saranno quelle impegnate in Europa durante la settimana. Si inizia con Lazio-Atalanta, forse il big match del fine settimana, che si sfideranno all'Olimpico alle ore 15. A dirigere la gara sarà un arbitro di assoluta affidabilità, ovvero Rocchi di Firenze. Il quale sarà affiancato da Tegoni e Tolfo, con Manganiello quarto uomo. Al Var ci sarà Guida. Alle 18 la palla passa al San Paolo, dove andranno in scena Napoli e Verona. Il fischietto sarà Piccinini, che ha già arbitrato gli azzurri in occasione della vittoria sul campo del Lecce nella quarta giornata. Alle 20:45, infine, ecco la Juventus. I bianconeri riprenderanno dal Bologna e da Irrati, con quest'ultimo presente anche nell'unico mezzo passo falso della squadra di Sarri, quello di Firenze (0-0 al Franchi).

Per l'Inter c'è Giacomelli

Ad aprie le danze domenica saranno Sassuolo e Inter, che si affronteranno al Mapei alle 12:30. Per l'occasione l'arbitro sarà Giacomelli, che non dirige i nerazzurri dal gennaio 2018 (1-1 con la Spal a Ferrara). Nel pomeriggio, alle 15, sarà il turno di Sampdoria-Roma, con Ranieri che sfida il suo passato all'esordio sulla panchina dei blucerchiati. Il direttore di gara sarà Maresca, con cui i giallorossi non hanno mai perso nei sei precedenti (tre vittorie e altrettanti pareggi).