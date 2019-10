Nuovo problema muscolare per Stefano Sensi. Il centrocampista dell'Inter si è sottoposto a risonanza magnetica di controllo dopo aver accusato un piccolo fastidio alla coscia destra durante l'allenamento di ieri: gli esami hanno evidenziato un risentimento del muscolo psoas. Le condizioni di Sensi, che stava rientrando in gruppo dopo l'elongazione dell'adduttore che si era procurato durante Inter-Juventus, saranno rivalutate tra una settimana: salterà le sfide contro Sassuolo in campionato e Borussia Dortmund in Champions League. A forte rischio anche la presenza contro il Parma il prossimo 26 ottobre.

L'infortunio contro la Juve



Il centrocampista aveva riportato un'elongazione agli adduttori della coscia destra dopo l'infortunio rimediato nel corso del primo tempo della sfida persa dall'Inter contro la Juve. Sensi era stato costretto ad abbandonare il campo dopo appena 34 minuti.