Lazio-Atalanta, le chiavi tattiche della sfida

Atalanta e Lazio sono ormai realtà consolidate della Serie A, due squadre dalle identità forti e con pochissimi ballottaggi nei titolari, e negli ultimi anni hanno dato vita a sfide spettacolari. L’ultimo scontro diretto, il più importante, è stato in occasione della finale di Coppa Italia 2018/19, piena di aggiustamenti tattici anche in corso d’opera e molto equilibrata nonostante il divario a favore dell’Atalanta emerso durante la stagione. Si tratta inoltre di una sfida in cui i duelli assumono una rilevanza primaria, sia per il sistema di marcature dell’Atalanta sia per le caratteristiche fisiche e atletiche di entrambe le squadre.

La Lazio può colpire i punti deboli dell’Atalanta

Così come visto contro lo Shakthar in Champions League, i bergamaschi legano il funzionamento della loro fase di non possesso quasi interamente alla capacità dei giocatori di anticipare il diretto avversario, ma soprattutto di non farsi saltare in dribbling, per non generare scompensi a catena che comportano scalate molto complicate. Storicamente l’Atalanta accresce la propria condizione col trascorrere dei mesi, acquisendo più lucidità per la gestione delle situazioni di campo aperto, ma in questa stagione ha comunque già messo insieme buoni numeri difensivi, che spiegano in parte l’ottimo piazzamento in classifica.



La squadra di Gian Piero Gasperini è al primo posto per recuperi palla nella metà campo avversaria (18,10 a partita) e si trova al quarto posto (12,70) per PPDA, l’indice che misura il numero di passaggi concessi per azione all’avversario. Questi parametri ci dicono molto sullo stile difensivo degli orobici, ma se li incrociamo con il numero di xG concessi a partita su azione (0,96, settimo posto), e alla media tiri concessi su azione (7,90, secondo posto) otteniamo anche quest’anno l’immagine perfetta dell’Atalanta: una squadra asfissiante nel portare il pressing alto, che difficilmente concede all’avversario l’uscita pulita dalle zone arretrate, ma che proprio a causa di questo approccio può incorrere nel rischio di subire poche ma chiare occasioni da gol.

La Lazio di Simone Inzaghi, una delle squadre più verticali del campionato, può colpire l’Atalanta vincendo i duelli individuali ma anche attraverso il gioco sul lungo, pescando alto Milinkovic-Savic o una delle punte tra le linee, oppure aprendo il campo per isolare Lazzari.