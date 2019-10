Probabili formazioni Serie A della 8^ giornata: ultime news dai campi

Tutte le news e le ultime dai campi d'allenamento direttamente dagli inviati di Sky Sport. Il nuovo Milan di Pioli riparte da Piatek, Suso e Rebic. Sarri resta con il trequartista ma recupera pedine preziose. Sensi si è fermato nuovamente. Out Dijks a Bologna. La mascherina di Dzeko non basta. Gioca Kalinic. Ancelotti pensa ad una coppia d'attacco inedita

Italia qualificata con largo anticipo all’Europeo 2020. La pausa ha portato buone notizie. Come sono però le news dai vari ritiri? Chi recupera? Chi non ce la fa? Il tifoso, ma soprattutto il fantallenatore, vuole sapere tutto e considerando il momento, ha ragione: riprende il campionato ma tra stanchezza e voli intercontinentali non è detto che tutti siano al 100%. In più ci sono due nuovi allenatori con le loro scelte e i loro sistemi di gioco. Insomma abbiamo tanta carne al fuoco. Vediamo di fare ordine. Come? Grazie al sempre prezioso lavoro della squadra Sky dai campi d’allenamento.

News in costante aggiornamento e probabili XI sono qui pronti per soddisfare le esigenze dei vari fantallenatori, soprattutto quelli di Superscudetto.

LAZIO-ATALANTA, sabato ore 15

Lazio, Correa regolarmente con il gruppo

Simone Inzaghi ha tutti a disposizione. Dal punto di vista fisico quindi nessun problema apparente per il tecnico biancazzurro che però ha Leiva squalificato. In mezzo al campo favorito Parolo. Correa era stato precauzionalmente tenuto a riposo nell’amichevole giocata durante la pausa per un problema al polpaccio. ‘El Tucu’ però si è regolarmente allenato con i compagni. Resta in ballottaggio con Caicedo. Dietro duello Radu-Bastos mentre sulla destra Marusic se la gioca con Lazzari con quest'ultimo leggermente favorito.

Lazio (3-5-2) probabile formazione: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile

Atalanta, due ipotesi per il post Zapata

La notizia ha fatto il giro del mondo ‘fanta’. Duvan Zapata si è infortunato e alla ripresa del campionato potrà solo vedere i compagni dalla tribuna. Chi al suo posto? La risposta più comune è: Muriel. Il problema è che non è l’unica alternativa presa in considerazione da Gasperini che potrebbe anche optare per Malinovskiy trequartista con Gomez e Ilicic là davanti. L’altro dubbio è sulla corsia sinistra con ballottaggio Castagne-Gosens.

Atalanta (3-4-1-2) probabile formazione: Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel

NAPOLI-VERONA, sabato ore 18

Napoli, novità inattese in attacco?



Contro il Verona Koulibaly tornerà a guidare la difesa azzurra in coppia, molto probabilmente, con Manolas dato che Maksimovic al momento non rappresenta un’opzione percorribile a meno che il suo stato di salute non migliori in maniera importante. A sinistra ci sarà Ghoulam ma è rientrato in gruppo il recuperato Mario Rui. Lozano non verrà rischiato visto il suo stato di forma non perfetto e dovrebbe tornare a regime per la Champions. In città tiene banco il 'caso Insigne' con Ancelotti che potrebbe anche sorprendere a livello di formazione. Per ora però le novità riguardano Younes e Milik che rappresentano la coppia d'attacco più probabile in vista di sabato

Napoli (4-4-2) probabile formazione: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Insigne; Milik, Younes



Verona, si ferma Pazzini ma torna Di Carmine

Buona parte del Verona visto nelle ultime uscite non dovrebbe cambiare. In difesa Dawidowicz spera in una maglia da titolare ma al momento il suo ‘meteo’ dice panchina. Veloso e Amrabat paiono davvero insostituibili mentre più aperto il discorso in attacco. Detto che Pazzini si è fermato in allenamento, Di Carmine ha invece superato il trauma cranico e va verso una maglia da titolare ma c'è da battere la concorrenza di Zielinski. Dietro la punta è bagarre: ci sono Zaccagni, Pessina, Verre e Salcedo in corsa per due maglie.

Verona (3-4-2-1) probabile formazione: Silvestri; Rrhamani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski

JUVENTUS-BOLOGNA, sabato ore 20:45

Juventus, tanti rientri. Bernardeschi favorito

Maurizio Sarri, pian piano, sta ritrovando giocatori e, di conseguenza, scelte da poter fare con formazioni e sistemi da variare. Danilo è tornato in gruppo, Ramsey migliore giorno dopo giorno mentre De Sciglio e Douglas Costa hanno continuato con i programmi personalizzati. Danilo è pronto a tornare anche se Cuadrado resta in vantaggio. Sarri vorrebbe recuperare tutti per la Champions. Pjanic ha avuto un giorno in più di permesso. Scatta l’ora di Bentancur? Difficile. Più probabile l’impiego di Buffon. Bernardeschi è in ottima forma e va verso una maglia da titolare.

Juventus (4-3-1-2) probabile formazione: Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo

Bologna, assenti Medel e Tomiyasu

Lesione di secondo grado del bicipite femorale sinistro. Questo il responso degli esami a cui è stato sottoposto Tomiyasu dopo essersi fatto male con il suo Giappone. Il terzino destro dovrà stare a riposo per almeno un mese. Sulla destra quindi possibile maglia da titolare per Mbaye. Medel è contemporaneamente squalificato e infortunato. Al suo posto potrebbe spuntarla uno tra Schouten e Svanberg. In attacco c’è Destro ai box e Palacio probabile titolare. Assente anche Dijks, come da comunicato ufficiale, al suo posto Krejci



Bologna (4-2-3-1) probabile formazione: Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Krejci; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio..

SASSUOLO-INTER, domenica ore 12:30

Sassuolo, problemi per Chiriches

De Zerbi perde Chiriches per la delicata sfida con l’Inter. Il difensore si è fatto male con la sua nazionale e a meno di sorprese, non farà in tempo a recuperare. C’è ottimismo invece per il rientro (almeno tra i convocati) di Djuricic con Marlon che dovrebbe essere al centro della difesa. Duncan e Obiang non dovrebbero rischiare la titolarità. PEr il ruolo da trequartista se la giocano alla pari Traoré e Defrel



Sassuolo (4-3-1-2) probabile formazione: Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Peluso; Duncan, Magnanelli, Obiang; Traoré; Berardi, Caputo.

Inter, Sensi KO (di nuovo)

Assenti D’Ambrosio e Sanchez, c’è da registrare un nuovo problema fisico per Sensi che salterà sicuramente la sfida contro la sua ex squadra. In difesa c’è ballottaggio tra Bastoni e Godin con il primo che potrebbe anche spuntarla. Sulla destra spazio a Candreva. Barella e Gagliardini sono i favoriti in mezzo al campo mentre al fianco di Lukaku se la giocano Politano e Lautaro Martinez.

Inter (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah; Martinez, Lukaku.

CAGLIARI-SPAL, domenica ore 15

Cagliari, allarme rientrato per Joao Pedro

Lykogiannis, Cacciatore e Mattiello hanno continuato con le sessioni individuali. Maran spera di non dover per forza rinunciare a tutti e tre. Regolarmente in gruppo invece Pisacane. Joao Pedro invece, dopo aver lavorato parzialmente col gruppo, è tornato pienamente a disposizione. Sospiro di sollivelo per un bel po' di fantallenatori. A centrocampo occhio alla possibile chance per Ionita mentre dietro potrebbe toccare a Pinna.

Cagliari (4-3-1-2) probabile formazione: Olsen; Pinna, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Rog, Cigarini, Nandez; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Spal, Strefezza squalificato. Di Fra tra 7 giorni?

Anche Semplici è tornato a lavorare con tutta la squadra dopo i rientri dei vari nazionali. Ad eccezione di Fares e D’Alessandro, il resto della squadra era sul campo d’allenamento per preparare la sfida contro il Cagliari. Strefezza è squalificato mentre per Federico di Francesco prosegue la tabella di marcia verso il recupero completo. Molto difficile che il figlio di Eusebio possa essere già pronto entro domenica. Più probabile che si aspetti settimana prossima. Sala e Reca sono i favoriti sulle corsie, Valdifiori può essere lanciato dal primo minuto. In avanti pare avanti Floccari.

Spal (3-5-2) probabile formazione: Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna.

SAMPDORIA-ROMA, domenica ore 15

Sampdoria, ecco la prima Samp di Ranieri

Chissà come sarà per Claudio Ranieri esordire sulla panchina della Samp contro la Roma. Per la seconda volta in due anni, King Claudio subentra ad Eusebio Di Francesco. Come sarà la sua Samp? La storia del tecnico scudettato con il Leicester parla chiaro: niente difesa a tre e scelta iniziale che potrebbe ricadere su un 4-4-2 ma anche su un 4-3-1-2. Entrambi i sistemi sono stati provati in allenamento con il secondo che prevede l'utilizzo di Ramirez come trequartista. Davanti spazio a Gabbiadini.

Sampdoria (4-3-1-2) probabile formazione: Audero; Bereszynski, Chabot, Ferrari, Murru; Vieira, Ekdal, Jankro; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.

Roma, Kalinic titolare. Under e Mkhytarian non recuperano

Fonseca è alle prese con l’infermeria piena. Sia Under che Mkhytarian speravano di poter ritrovare la convocazione subito dopo la pausa ma non sarà così. Chi invece torna a disposizione è Perotti dopo un’assenza prolungata. In difesa si rivede Florenzi con Smalling al fianco di Fazio. Nel tridente dietro a Kalinc (Dzeko è out), spazio a Zaniolo, Pastore e Kluivert.

Roma (4-2-3-1) probabile formazione: Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Kalinic.

UDINESE-TORINO, domenica ore 15

Udinese, De Paul di nuovo in mezzo?

La situazione in infermeria è sostanzialmente positiva per Igor Tudor che deve solo verificare il pieno recupero di Becao. Non dovrebbe invece preoccupare più di tanto la situazione di Stryger Larsen. Il tecnico bianconero potrebbe schierare De Paul di nuovo a centrocampo lasciando così spazio a due punte pure nel tentativo di rimpinguare l’esiguo numero di gol segnati. A rischiare la titolarità è Lasagna ma bisognerà anche fare il punto sulla stanchezza dei reduci dai vari impegni con le nazionali.

Udinese (3-5-2) probabile formazione: Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Larsen, De Paul, Jajalo, Mandragora, Sema; Okaka, Nestorovski.

Torino, Zaza in dubbio. Verdi verso la conferma

Rientrati i vari nazionali, si pensa alla difficile trasferta di Udine con Mazzarri che recupera quasi tutti gli acciaccati. Restano da verificare solo le condizioni di Zaza che al momento è in dubbio per la sfida di domenica. In difesa, dati per certo Izzo e Nkoulou, il terzo posto dovrebbe essere affare di Lyanco. Ansaldi parte avanti per una maglia da titolare a destra con Laxalt sul versante opposto. Chance da titolare per Lukic mentre Verdi va verso la conferma in attacco.

Torino (3-5-2) probabile formazione: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Ansaldi, Rincon, Baselli, Lukic, Laxalt; Verdi, Belotti.



PARMA-GENOA, domenica ore 18

Parma, buone nuove sul lato destro

C’era un po’ di preoccupazione in casa Parma viste le possibili (e contemporanee) defezioni di Laurini e Darmian. Se il primo resta ancora in dubbio, D’Aversa va verso il recupero del terzino azzurro. Iacoponi quindi non dovrebbe tamponare l’eventuale doppia assenza in fascia riprendendo posto al centro della difesa con Bruno Alves. Davanti Inglese sembra essere tornato a pieno regime. Gervinho e Kulusevski saranno i suoi partner d’attacco.

Parma (4-3-3) probabile formazione: Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Kucka, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

Genoa, difesa obbligata per Andreazzoli

La sconfitta contro il Milan nell’ultimo turno ha lasciato strascichi anche in vista di Parma. Romero e Biraschi sono squalificati, Criscito è KO e indisponibile. Dietro quindi, in caso di difesa a tre, toccherebbe a El Yamiq, Zapata e Goldaniga. A centrocampo, sulla corsia sinistra, torna a disposizione Barreca che resta in ballottaggio con Pajac mentre davanti si va verso l’accoppiata Kouamè-Pinamonti anche se quest’ultimo deve smaltire una contusione alla coscia.

Genoa (3-4-1-2) probabile formazione: Radu; El Yamiq, C. Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schone, Barreca; Kouamé, Favilli.

MILAN-LECCE, domenica ore 20:45

Milan, Conti a destra. Al centro torna Musacchio

Il primo Milan di Pioli dovrebbe schierarsi con il tridente. Nel 4-3-3 del neo tecnico rossonero, mancheranno gli squalificati Calabria e Castillejo ma in difesa torna Musacchio. A destra quasi scontato l’impiego di Conti, sull’altro versante ci sarà Theo Hernandez. Leao è stato provato come punta e mai come esterno. Per la terza maglia in attacco ballottaggio Rebic/Calhanoglu. In mezzo detterà le geometrie Lucas Biglia.

Milan (4-3-3) probabile formazione: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Rebic.

Lecce, Tabanelli in gruppo

Per la difficile trasferta in quel di San Siro (la seconda dell’anno per il Lecce), Liverani conta di avere tutta la rosa a disposizione anche se qualcuno non è ancora recuperato al 100%. Hanno lavorato con il resto della squadra sia Tabanelli che Lapadula. Qualche dubbio fisico in più su Imbula che però dovrebbe almeno partire dalla panchina. In attacco spazio a Babacar. ‘Solita’ difesa a 4 con Rispoli e Calderoni sugli esterni. A centrocampo invece cerca posto Petriccione.

Lecce (4-3-1-2) probabile formazione: Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar.

BRESCIA-FIORENTINA, lunedì ore 20:45

Brescia, buone notizie per Corini

Un giorno in più per recuperare e lavorare non fa mai male. E così sia Corini che Montella ringraziano per il ‘Monday Night’ in programma. Balotelli e Donnarumma saranno là davanti a guidare il Brescia. Torregrossa infatti non è ancora al 100% e al momento non rappresenta un’alternativa. Chi è finalmente tornato col gruppo è Ndoj, pronto ad assaggiare la Serie A dalla panchina. Romulo favorito come trequartista. A sinistra c’è Martella in pole.

Brescia (4-3-1-2) probabile formazione: Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Balotelli, A. Donnarumma.

Fiorentina, unico dubbio: Chiesa

Montella non pare aver accantonato del tutto l’ipotesi di una Fiorentina con una punta di ruolo. Al momento il solito XI titolare però dà sempre molte garanzie e così sarà anche per la trasferta di Brescia a patto che Chiesa venga definito completamente recuperato. Le sue condizioni parevano essere più preoccupanti invece i viola e un discreto numero di fantallenatori hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Dovesse però mancare lunedì (o essere preservato) ecco Boateng pronto a far coppia con Ribery.

Fiorentina (3-5-2) probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.