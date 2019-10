Come preparerà la partita? Come si organizzerà con il suo vice? La Roma ha difficoltà a segnare. Ha lavorato per migliorare questo aspetto durante la sosta?

Stiamo lavorando. Non sono preoccupato. Contro il Cagliari ha creato tante occasioni da gol. Stiamo cercando di migliorare questo aspetto, che è il più importante. La gara si prepara prima, il mio intervento effettivo sarà fino a oggi. La differenza è che parlerò alla squadra in hotel e non in campo. La squadra sarà affidata a Campos che è un mio fedelissimo e mi fido di lui.