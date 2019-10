Non è stata presa ancora nessuna decisione per il rinvio di Sampdoria-Roma, partita in programma a Marassi alle 15 di domenica, che resta a rischio rinvio. Al momento, e fino alle 24 di sabato, il bollettino meteo ha indotto le autorità a dichiarare l'allerta gialla, che non metterebbe a rischio il match. Lo stato emanato per domenica, sulla base delle prime previsioni arrivate all’ora di pranzo, è di colore arancione. La situazione, però, sarà riesaminata nel pomeriggio sulla base dei nuovi bollettini meteo. Se l'allerta dovesse passare da gialla a rossa, la partita sarebbe rinviata d'ufficio. In caso di rinvio, non si giocherà nelle 48 ore successive visti gli impegni europei dei giallorossi.

Il precedente

In caso di rinvio, sarebbe la seconda volta. Due anni fa infatti, alla vigilia della partita sempre tra Sampdoria e Roma, du decisio di non giocare la partita prevista il 9 settembre 2017 alle 20.45 a causa dell'allerta arancione emanata dalle autorità il giorno prima