Si ferma ancora Giacomo Bonaventura. Un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra che non dovrebbe destare preoccupazioni, ma per il centrocampista, dopo il pesante infortunio al ginocchio dello scorso novembre, è opportuno ricorrere a tutta la prudenza del caso. Anche perché il numero 5 si era appena ripreso la maglia da titolare, nella scorsa giornata di campionato contro il Genoa, a distanza di undici mesi (l'ultima dal 1' in Serie A era stata nel derby del 21 ottobre 2018). Così Stefano Pioli, verso la sua prima da allenatore del Milan, ha deciso di non rischiarlo nemmeno tra i convocati del match di stasera contro il Lecce. Lunedì Bonaventura sarà sottoposto a ulteriori accertamenti che stabiliranno con più precisione l'entità dello stop.

I convocati di Pioli

Oltre al centrocampista, assenti anche Caldara (che ieri ha giocato in Primavera) e gli squalificati Calabria e Castillejo. Questa la lista dei convocati scelta da Pioli:

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina;

Difensori: Conti, Duarte, Gabbia, Hernandez, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli;

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Borini, Brescianini, Calhanoglu, Kessie, Krunic, Paquetà, Suso;

Attaccanti: Leao, Piatek, Rebic.