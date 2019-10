Serie A, 8^ giornata: gli orari delle partite di oggi

Il pareggio spettacolo tra Lazio e Atalanta, poi Napoli e Juve che non steccano nel sabato di Serie A. Oggi si riparte, con sei partite in programma per l'8^ giornata di campionato. Alle 12.30 in campo Sassuolo e Inter al Mapei Stadium nell'anticipo domenicale, poi tre gare alle 15: oltre a Udinese-Torino e Cagliari-Spal, spicca Sampdoria-Roma, dove Claudio Ranieri farà il suo esordio sulla panchina blucerchiata proprio contro la sua ex squadra. Alle 18 Parma-Genoa, mentre stasera alle 20.45 sarà anche il momento di scoprire il Milan di Stefano Pioli, impegnato a San Siro contro il Lecce. Il turno si chiuderà domani alle 20.45 con Brescia-Fiorentina.

Il calendario delle partite di oggi

Sampdoria-Roma (ore 15.00) – Sky Sport Serie A su fibra, satellite e digitale terrestre e Sky Sport 252 su fibra e satellite

Udinese-Torino (ore 15.00) – Sky Sport 253 su fibra e satellite e Sky Sport 484 su digitale terrestre

Parma-Genoa (ore 18.00) – Sky Sport Serie A su fibra, satellite e digitale terrestre e Sky Sport 251 su fibra e satellite

Milan-Lecce (ore 20.45) – Sky Sport Serie A e Sky Sport UNO su fibra, satellite e digitale terrestre e Sky Sport 251 su fibra e satellite

PROGRAMMAZIONE DAZN 1 (CANALE 209)

Sassuolo-Inter (ore 12.30)

Cagliari-Spal (ore 15.00)