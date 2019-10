Capolinea Andreazzoli: due nomi per sostituirlo

Il 5-1 maturato a Parma segna il destino di Aurelio Andreazzoli sulla panchina del Genoa. L’allenatore, che già era stato messo in discussione subito dopo lo scorso turno di campionato, sarà esonerato con ogni probabilità nelle prossime ore. Preziosi aveva fatto intendere che avrebbe cambiato anche in caso di un pareggio poco convincente, quindi una sconfitta così pesante dovrebbe condurre in una sola direzione: il cambio alla guida della squadra. Il presidente la aveva già effettuato in precedenza alcuni sondaggi. Il profilo preferito è quello di Gennaro Gattuso, che però non ha mostrato aperture nell’accettare l’incarico e non dovrebbe mostrarne nemmeno adesso. Se le cose rimanessero così, Preziosi ha già ottenuto la disponibilità di Francesco Guidolin e di Massimo Carrera, che è stato contattato negli scorsi giorni. Nelle prossime ore, dunque, la decisione definitiva in attesa dell’annuncio ufficiale dell’esonero.

I profili di Guidolin e Carrera

Francesco Guidolin, 64 anni, non allena dal 2016 quando fu chiamato sulla panchina dello Swansea che condusse ad un'insperata salvezza per poi essere esonerato all'inizio della stagione successiva. L'ultima esperienza in Italia risale al quadriennio 2010-2014 trascorso all'Udinese, che ha condotto fino ai preliminari di Champions League per due volte. Massimo Carrera invece ha 45 anni e tra il 2016 e il 2018 ha guidato lo Spartak Mosca nella sua unica esperienza come primo allenatore; alla prima stagione ha centrato anche un'incredibile vittoria a sorpresa del campionato, vincendo poi la supercoppa russa l'anno successivo.

Andreazzoli: "Commessi degli errori"

Al termine della sfida col Parma, Andreazzoli ha commentato la partita intervistato da Sky Sport. Sulla possibilità dell’esonero si è espresso così: "So come vanno certe situazioni. Ciò che era sotto il mio controllo ho cercato di portarlo in campo, tutto il resto purtroppo non va chiesto a me ed è nella logica delle cose. Sicuramente ho commesso degli errori, è naturale: non c’è componente che non ne abbia commessi. Le valutazioni sono state un po’ sopra le aspettative rispetto a quanto aveva fatto vedere la squadra in estate. Il mio rapporto con la società in questi giorni? Non ho nulla da raccontare, sono cose mie e del club". L’analisi della gara ha toccato invece altri temi. "Abbiamo perso il confronto con una squadra che ha dimostrato di essere più forte di noi: più precisa, più determinata. Hanno meritato di vincere. Se avessimo fatto qualche regalo in meno, probabilmente il risultato sarebbe stato meno pesante. Giusto comunque che abbia vinto il Parma. Nei primi minuti ci hanno messo in difficoltà, poi abbiamo guadagnato campo creando qualche situazione ma non ci è andata bene. Non siamo stati precisi nel cercare quello che vogliamo creare" ha concluso l’allenatore.