Brescia Fiorentina, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta live

L'ottava giornata di A si chiude con il posticipo Brescia-Fiorentina. La squadra allenata da Corini non scende in campo dal 29 settembre, quando fu sconfitta 2-1 sul campo del Napoli. I viola prima della sosta hanno vinto 1-0 in casa con l'Udinese. In forte dubbio Balotelli, al suo posto dovrebbe esserci Aye