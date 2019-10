C'è un nuovo nome per il successore di Aurelio Andreazzoli sulla panchina del Genoa. Preziosi sta sondando la pista Thiago Motta, ex giocatore del club ligure e nella scorsa stagione sulla panchina del PSG Under 19. In standby Massimo Carrera, con il quale c'è già stato un incontro, più defilata la pista che porta a Francesco Guidolin

C'è un nuovo nome per la panchina del Genoa, con il ko per 5-1 sul campo del Parma che sembra aver definitivamente segnato il destino di Aurelio Andreazzoli. In attesa dell'esonero dell'allenatore di Massa, il club ligure sta valutando i profili dei possibili sostituti. Il presidente Enrico Preziosi ha incontrato Massimo Carrera, vincitore con lo Spartak Mosca del campionato russo nel 2017 e fermo dal 22 ottobre 2018, e aveva già vagliato la pista che portava a Francesco Guidolin, ma il nuovo nome nella lista dei papabili è quello di Thiago Motta.

Genoa, idea Thiago Motta: ha già giocato in Liguria

Il centrocampista italo-brasiliano classe 1982 ha dato l'addio al calcio giocato nell'estate 2018 dopo sei stagioni con la maglia del PSG. Nella sua carriera, oltre al Triplete vinto da protagonista con l'Inter nel 2010 e agli esordi nel calcio europeo con la maglia del Barcellona, c'è anche una stagione con la maglia del Genoa, dove arrivò nell'estate 2008 insieme a Diego Milito. Thiago Motta mise insieme 27 presenze e 6 reti, passando nell'annata successiva all'Inter. Nella scorsa stagione ha vissuto la sua prima esperienza in panchina alla guida del PSG Under 19 e sta seguendo il corso per conseguire il patentino da allenatore professionista di Prima Categoria – Uefa Pro (il massimo livello di formazione per allenatori riconosciuto a livello europeo) a Coverciano. La pista Carrera, al momento, resta in standby. Le prossime ore saranno decisive per le valutazioni di Preziosi, che si sta occupando in prima linea della scelta del nuovo allenatore del Genoa, chiamato a rilevare la guida tecnica di una squadra penultima con 5 punti dopo otto giornate.