Due brutte notizie dall'infermeria che cancellano in parte i sorrisi per il netto successo, 5-1, ottenuto contro il Genoa nell'ultimo turno di campionato: il Parma infatti perde per infortunio Bruno Alves e Roberto Inglese, due pedine fondamentali nello scacchiere tattico di D'Aversa. Il difensore portoghese, out già contro il Genoa per un problema fisico accusato in allenamento, si è sottoposto a nuovi accertamenti che hanno evidenziato, come si legge nel comunicato diramato dal Parma attraverso il proprio sito web, una lesione di I grado al bicipite femorale sinistro. Infortunio importante anche quello subito da Inglese, uscito al 12esimo minuto dalla gara vinta contro i rossoblù: "Per l'attaccante un trauma distorsivo alla caviglia sinistra con lesione della sindesmosi tibio-peroneale che necessita due settimane di immobilizzazione e successiva riabilitazione", si legge nella nota del Parma.