Da Guardiola a Thiago Motta

Nient'altro che un trucchetto. Basta ruotare il foglio (o la lavagna nello spogliatoio, ma è più scomodo) ed ecco spiegato come il portiere, leggendo il campo da un lato lungo all’altro, e non più scorrendolo da porta a porta, risulti a tutti gli effetti un centrocampista: “Io il portiere lo conto in quei 7 in mezzo al campo. Per me l’attaccante è il primo difensore e il portiere il primo attaccante”, puntualizzò Thiago Motta. “Dal portiere parte il gioco, con i piedi, e dalle punte il pressing offensivo per recuperare la palla”. Concetti che, espressi in questa maniera, non si discostano più da ciò che il calcio moderno ci ha offerto, soprattutto da Guardiola in poi. Lo stesso Guardiola che Thiago Motta al Barcellona incrociò soltanto in allenamento (lui veniva promosso dalle giovanili alla prima squadra quando Pep lasciava i blaugrana per il Brescia), ma che deve comunque averlo ispirato trasmettendogli il desiderio di cercare sempre nuove soluzioni. Lo stesso Guardiola che, diventato allenatore, invitò Gasperini (primo vero maestro di Thiago Motta al Genoa) ad assistere ai suoi allenamenti, dopo che l’Inter lo aveva esonerato. Iniziate a vedere il filo sottile che cuce insieme i pezzi di questa storia? Guardiola, Gasperini, Thiago Motta: come circolano le idee.