Nicola Sansone (BOLOGNA) – 4,5 punti – Non certo la miglior partita del trequartista esterno rossoblù che al 5 in pagella ha unito un giallo che ovviamente non ha innalzato il suo totalone di giornata. Giocare in casa della Juventus non è mai semplice e lui (come altri) non ha ribaltato la legge dello Stadium