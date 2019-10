Sei sconfitte nelle prime otto gare: in questo avvio di campionato, la Sampdoria ha perso fin troppo. Motivo per cui, ai giocatori blucerchiati, d'ora in avanti la sconfitta dovrà 'far male' anche in allenamento. Letteralmente. Così, tra il serio e il faceto, Claudio Ranieri si è inventato una punizione esemplare per la squadra che ha perso la partitella del giorno: tutti accucciati sulla linea di porta, natiche al vento e bersagliati dalle pallonate dei vincitori. Una lezione da imparare tra le risate, che poco a poco cominciano a tornare di casa a Bogliasco. Il nuovo allenatore ha impattato la panchina della Samp con il buon pareggio contro la Roma e domenica alle 12:30 c'è la sfida al Bologna da non sbagliare. La 'pena', si sa già qual è.