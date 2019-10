Probabili formazioni di Roma-Milan

Infermeria piena in casa giallorossa, con Fonseca pronto ad adattare nuovamente Mancini a centrocampo. Due ballottaggi per Pioli: Kessie in vantaggio su Krunic e Leao su Piatek. Il match sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A anche in 4K HDR con Sky Q satellite, domenica alle 18.00

La Roma è chiamata a voltare pagina dopo la beffa del rigore fantasma contro il Monchengladbach in Europa League, il Milan cerca la prima vittoria della gestione Pioli contro una squadra decimata dagli infortuni. Di seguito le scelte dei due allenatori verso il match dell'Olimpico.

Roma, Kluivert squalificato: chance per Perotti



Fonseca sembra intenzionato a riproporre l'undici sceso in campo contro il Borussia, ad eccezione di Pastore e dello squalificato Kluivert. Spazio dunque a Perotti, che con Zaniolo e Florenzi (di ritorno tra i titolari) formerà la linea a tre dietro a Dzeko. Confermato Mancini a fianco di Veretout in mediana: l'infermeria è piena, con i soli Under e Mkhitaryan sulla via del recupero, e l'allenatore giallorosso è chiamato a forzare le scelte.

Roma (4-2-3-1) probabile formazione: Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Florenzi, Zaniolo, Perotti; Dzeko.

Milan, più Leao di Piatek. Scalpita anche Krunic



Rispetto al pareggio contro il Lecce, rientra Calabria al posto di Conti sull'out di destra. Per il resto Pioli scioglierà i dubbi solo dopo l'ultimo allenamento: nel 4-3-3 del nuovo allenatore è stato provato anche Krunic a centrocampo, con Kessie che resta tuttavia favorito per una maglia da titolare. Altro ballottaggio in attacco: Leao è nuovamente in vantaggio su Piatek per partire dall'inizio nel tridente con Suso e Calhanoglu.

Milan (4-3-3) probabile formazione: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Leao, Calhanoglu.