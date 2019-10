Probabili formazioni di Torino Cagliari

Granata con 10 punti, sardi con 14 appena fuori dalla zona Champions. La sfida di domenica pomeriggio tra Mazzarri e Maran promette scintille, con Belotti (a quota 5 gol in campionato) a secco nell'ultima giornata e voglioso di esprimere lo stato di forma che aveva evidenziato con la Nazionale. Il Toro viene dal ko di Udine mentre il Cagliari nell'ultimo turno ha battuto 2-0 la Spal nella partita sbloccata dal missile di Nainggolan e chiusa da Faragò, rientrato da un lungo infortunio.

Torino, la probabile formazione

La seduta di allenamento di giovedì pomeriggio al Filadelfia ha previsto una sessione tecnico-tattica che poi si è conclusa con una partitella a cui non ha preso parte Berenguer: per l’esterno spagnolo ancora terapie, post infortunio di sabato scorso alla caviglia sinistra. Il programma di domani prevede una seduta tecnico-tattica pomeridiana di preparazione alla sfida contro il Cagliari in calendario domenica 27 ottobre alle ore 15

TORINO (3-4-3) probabile formazione: Sirigu; Izzo, N'Koulou, Lyanco; Baselli, Rincon, Meitè, Ansaldi; Iago Falque, Belotti, Verdi.

Cagliari, la probabile formazione

Cacciatore e Ceppitelli hanno ripreso ad allenarsi regolarmente ma probabilmente vedremo in campo dal 1' soltanto il capitano. Nella seduta di allenamento del giovedì Lykogiannis ha lavorato parzialmente in gruppo. Pochi dubbi per Marn in attacco, dove vedremo Simeone e Joao Pedro supportati da Nainggolan.

CAGLIARI (4-3-1-2) probabile formazione: Olsen; Faragò, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro.