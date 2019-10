Verona-Sassuolo, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

La sfida tra Verona e Sassuolo apre la 9^ giornata di Serie A. Juric conferma il 3-4-2-1 e sceglie Di Carmine in attacco, con Verre al posto dell'indisponibile Veloso. De Zerbi opta per uno schieramento offensivo: Defrel è la prima punta, Caputo va in panchina. Il match è in diretta esclusiva su Sky Sport Uno