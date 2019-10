Calendario Serie A, le partite e gli orari della 9^ giornata

Il campionato di Serie A è arrivato alla nona giornata, turno distribuito in tre giorni tra venerdì 25 ottobre e domenica 27 ottobre. Si parte con l'anticipo tra Hellas Verona e Sassuolo, si chiude con il posticipo della domenica sera tra la Fiorentina e la Lazio. In mezzo tre partite al sabato e cinque gare nel pomeriggio del 27 ottobre.

Quale partita si gioca venerdì 25 ottobre?

Ad aprire il nono turno del campionato di Serie A sarà Hellas Verona-Sassuolo, in programma venerdì 25 ottobre alle ore 20.45.

Quali partite si giocano sabato 26 ottobre?

Solito programma al sabato, con tre partite distribuite tra pomeriggio e sera. Si inizia alle ore 15 con la sfida del Via del Mare tra Lecce e Juventus. Alle ore 18 scende in campo l'Inter, di scena a San Siro contro il Parma. Sabato sera, invece, ci sarà Genoa-Brescia.

Quali partite si giocano domenica 27 ottobre?

La domenica di Serie A si aprirà con l’anticipo delle 12:30 tra Bologna e Sampdoria. Sono tre le partite in programma alle ore 15. Il Napoli fa visita alla Spal. A Bergamo si gioca Atalanta-Udinese, il Torino invece ospita il Cagliari. Alle ore 18.00 ci sarà Roma-Milan, mentre il posticipo della sera sarà Fiorentina-Lazio.

Qual è il big match della 9^ giornata?

Tante le partite interessanti, a partire dal testa a testa a distanza tra Juventus e Inter che in poche ore sfideranno rispettivamente Lecce e Parma. Ma il big match sarà quello dell'Olimpico tra la Roma e il Milan. Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio, i giallorossi contro la Samp a Marassi e i rossoneri in casa contro il Lecce. Fonseca e Pioli cercano tre punti importanti per la classifica e per il morale.

Il calendario della 9^ giornata

VENERDÌ 25 OTTOBRE 2019

Verona-Sassuolo (ore 20.45) – Sky Sport Serie A su fibra, satellite e digitale terrestre e Sky Sport 251 su fibra e satellite



SABATO 26 OTTOBRE 2019

Lecce-Juventus (ore 15.00) – Sky Sport Serie A su fibra, satellite e digitale terrestre e Sky Sport 251 su fibra e satellite

Inter-Parma (ore 18.00) – Sky Sport Serie A su fibra, satellite e digitale terrestre e Sky Sport 251 su fibra e satellite

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019

Torino-Cagliari (ore 15.00) – Sky Sport Serie A su fibra, satellite e digitale terrestre e Sky Sport 252 su fibra e satellite

Atalanta-Udinese (ore 15.00) – Sky Sport 253 su fibra e satellite e Sky Sport 484 su digitale terrestre

Roma-Milan (ore 18.00) – Sky Sport Serie A su fibra, satellite e digitale terrestre e Sky Sport 251 su fibra e satellite

Fiorentina-Lazio (ore 20.45) – Sky Sport Serie A e Sky Sport UNO su fibra, satellite e digitale terrestre e Sky Sport 251 su fibra e satellite

PROGRAMMAZIONE DAZN 1 (CANALE 209)

SABATO 26 OTTOBRE 2019

Genoa-Brescia (ore 20.45)

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019

Bologna-Sampdoria (ore 12.30)

Spal-Napoli (ore 15.00)