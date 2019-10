Weekend di assoluto relax per Cristiano Ronaldo, che non era stato convocato per la trasferta della Juventus a Lecce ("Era stanco mentalmente, doveva riposare" ha spiegato Sarri dopo l'1-1 al Via del Mare). Un paio di giornate in campagna per CR7 con la fidanzata Georgina e alcuni amici, che si sono anche divertiti a cercare tartufi nei dintorni di Alba e visitare le cantine del territorio