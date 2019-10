Fiorentina-Lazio, Montella: "Perché l'arbitro non è andato a vedere il Var?"

La Fiorentina in partita fino al 90', poi il gol di Immobile gela il Franchi e surriscalda Vincenzo Montella al termine del match: "Io non capisco: un episodio decisivo a cinque minuti dalla fine, perché non andarlo a vedere in tv?". Il riferimento è al presunto fallo di Lukaku su Sottil, da cui inizia l'azione che porta al definitivo 1-2 della Lazio. "Dalla tv il fallo sembrava netto", commenta l'allenatore viola ai microfoni di Sky Sport, "l'arbitro però ha detto che per lui non lo era e il Var non l'ha chiamato". Da qui, qualche parolina tra i due al fischio finale: "Siccome siamo delle stesse parti (Montella di Pomigliano d'Arco, Guida di Pompei, ndr), gli ho detto che se le immagini mi daranno ragione lo andrò a trovare a casa e mi farò pagare un caffè. Altrimenti lo pago io a lui. Trefoloni per una situazione analoga mi deve ancora una cena...". Montella non perde l'ironia, ma l'amarezza per un risultato sfumato così è tanta: "Non è la prima volta che ci succede", sottolinea l'allenatore. "Dà fastidio: la cosa grave è non andarlo a vedere, nel momento in cui il Var offre questa possibilità. Poi sull'errore di valutazione non discuto. Ma io alleno da 7-8 anni e non ho mai parlato degli arbitri così tanto come nell'ultimo periodo da quando c'è il Var".

"Ribery? Ci sta l'adrenalina del campione"

Montella comunque promuove la prestazione della sua Fiorentina: "La Lazio è una squadra difficile da affrontare, una realtà del nostro calcio da tanti anni. Sono veramente orgoglioso di questi ragazzi: penso che sia la prima partita del nuovo ciclo in cui l'avversario sul piano del gioco ci è stato superiore", ammette l'alleantore, "ma abbiamo avuto comunque le nostre occasioni". Poi, sulla reazione rabbiosa di Ribery al momento della sostituzione con Boateng: "Non ho visto cosa sia successo, me l'hanno detto dopo. Per me era stanco già da un po' e quindi gli ho fatto tirare il fiato. Ma a me piacciono queste reazioni composte, da parte di campioni che mostrano l'adrenalina di voler incidere ancora".