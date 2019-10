Il posticipo al Franchi chiude la 9^ giornata di Serie A, sfida tra squadre a quota 12 punti in classifica. I viola sono imbattuti da 6 turni, biancocelesti reduci da due pareggi e dalla sconfitta al Celtic Park in Europa League. Montella conferma l'undici titolare, Correa preferito a Caicedo per Inzaghi. Fiorentina-Lazio è trasmessa alle 20.45 in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251