Serie A, il calendario del prossimo turno: la decima giornata

La Serie A torna subito in campo per il turno infrassettimanale. Martedì l'Inter farà visita al Brescia, mentre mercoledì Juve e Napoli se la vedranno in casa con Genoa e Atalanta. Giovedì sera, infine, Milan-Spal

SERIE A, DIRETTA GOL LIVE

Quali partite si giocheranno martedì 29 ottobre?

Ad aprire il turno infrassettimanale saranno Parma e Verona, che si sfideranno al Tardini. I padroni di casa vivono un bellissimo momento, culminato nel pareggio di San Siro contro Conte. Gli ospiti, invece, dovranno riscattare il ko interno con il Sassuolo. Alle 21, poi, ecco l'Inter, che cercherà di ripartire subito sul campo del Brescia, a sua volta desideroso di dimenticare la sconfitta subita per mano del Genoa.

Quali partite si giocheranno mercoledì 30 ottobre?

Sarà un mercoledì sera di grande calcio. Ben sette le partite in programma, che coinvolgono tutta la classiifca. Si inizia alle 19 con il match più bello della giornata, cioè quello fra Napoli e Atalanta. Poi, due ore più tardi, in campo la Juventus, che ospita all'Allianz Stadium il nuovo Genoa di Thiago Motta, reduce da un esordio da favola. Spazio anche alla Fiorentina, che se la vedrà con il Sassuolo al Mapei. In contemporanea anche Sampdoria-Lecce, gara importante in ottica salvezza, e Udinese-Roma. A Cagliari arriva il Bologna, mentre la Lazio ospita il Torino.

Quale partita si giocherà giovedì 31 ottobre?

A chiudere il programma della decima giornata saranno Milan e Spal, che si affronteranno a San Siro alle ore 21 di giovedì 31 ottobre. Si tratta della seconda a San Siro per Pioli dopo il pareggio con il Lecce, mentre la squadra di Semplici dovrà fare i conti con un altro grande ostacolo dopo il match con il Napoli.

Quale è il big match della 10^ giornata?

Il match più importante della decima giornata si giocherà allo stadio San Paolo alle ore 19 di mercoledì 30 ottobre. Ad affrontarsi saranno Napoli e Atalanta, che cercheranno di proseguire il loro cammino nella parte altissima della classifica.

Il calendario della decima giornata

Parma-Verona, martedì 29 ottobre, ore 19

Brescia-Inter, martedì 29 ottobre, ore 21

Napoli-Atalanta, mercoledì 30 ottobre, ore 19

Sassuolo-Fiorentina, mercoledì 30 ottobre, ore 21

Sampdoria-Lecce, mercoledì 30 ottobre, ore 21

Udinese-Roma, mercoledì 30 ottobre, ore 21

Cagliari-Bologna, mercoledì 30 ottobre, ore 21

Juventus-Genoa, mercoledì 30 ottobre, ore 21

Lazio-Torino, mercoledì 30 ottobre, ore 21

Milan-Spal, giovedì 31 ottobre, ore 21