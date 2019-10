Risultati Serie A, le formazioni ufficiali e la diretta live della 9^ giornata

L'Atalanta ospita l'Udinese per riscattarsi dalla rimonta subita contro la Lazio e dalla goleada incassata in Champions dal Manchester City. Sfida con ambizioni europee tra il Torino di Mazzarri, reduce dalla sconfitta di Udine, e il Cagliari, la vera sorpresa di questi primi due mesi di campionato. La diretta gol delle due partite è trasmessa in esclusiva su Sky sul canale Sky Sport 251