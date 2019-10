La foto e la didascalia fanno ben sperare. Stefano Sensi corre verso il recupero. E lo fa condividendo con i propri fan un momento di corsa ad Appiano Gentile, in attesa di tornare a pieno ritmo a disposizione di Antonio Conte. Dopo essersi fermato nel primo tempo di Inter-Juventus, partita di campionato, il centrocampista nerazzurro ha accusato nei giorni scorsi un risentimento del muscolo psoas, che l’ha costretto a saltare anche i match dopo la sosta per le nazionali di ottobre.

Obiettivo Dortmund

Fondamentale in questo inizio stagione per Antonio Conte, l’obiettivo per il giovane classe ’95, è quello di recuperare per il Borussia Dortmund, partita di Champions League in programma il prossimo 5 novembre. Sensi è destinato a saltare il Brescia nel turno infrasettimanale, ma potrebbe andare in panchina, magari per giocare un pezzo di gara contro il Bologna nell’anticipo di sabato 2 novembre.