Serie A, le migliori giocate della 9^ giornata

Una delle poche cose che si poteva imputare a Kouamé era quella di segnare poco: ad esempio 4 gol in tutta la scorsa stagione. Certo, il lavoro che fa in campo è più sporco, di raccordo, ma per un attaccante buttarla dentro ogni tanto serve sempre, per la squadra e per il morale.

Con questa girata da centravanti navigato, Kouamé alla nona giornata ha raggiunto il bottino dello scorso campionato. A sorpresa Thiago Motta lo aveva lasciato fuori dai titolari, facendolo entrare al 20’ del secondo tempo con la squadra sotto nel punteggio ed è stato fondamentale nella rimonta del Genoa. La cosa incredibile di questa giocata è che a prima vista, sembra una sforbiciata scoordinata, bruttina, di quelle in cui il pallone viene colpito con lo stinco. A riguardarla bene invece si capisce come invece Kouamé si coordini benissimo, veloce e plastico come una molla, riuscendo in un lampo ad andare a quasi a terra per colpire al volo un pallone piuttosto basso, o almeno basso per questo tipo di sforbiciate, ma riuscire ugualmente a dargli la forza e la precisione necessarie per battere Joronen.

Il filtrante di Sabelli