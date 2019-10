Calendario Serie A, le partite della 10^ giornata 2019 2020

Turno infrasettimanale di Serie A al via già martedì, con Parma-Verona e Brescia-Inter. Sette gare mercoledì, quindi il posticipo del 31 ottobre tra Milan e Spal. Tutto il programma della 10^ giornata

10^ giornata di Serie A in arrivo, il secondo turno infrasettimanale della stagione che andrà in scena da martedì 29 a giovedì 31 ottobre. Si comincia con l'anticipo del Tardini tra Parma e Hellas Verona, seguito da Brescia-Inter e quindi dalle sette gare di mercoledì. Chiuderà il programma Milan-Spal giovedì sera.

Quali partite si giocano martedì 29 ottobre?

Ad aprire il decimo turno del campionato di Serie A sarà Parma-Hellas Verona, in programma martedì 29 ottobre alle ore 19. Poi al Rigamonti, alle 21, scatterà l'ora di Brescia-Inter.



Quali partite si giocano mercoledì 30 ottobre?

Il grosso del turno infrasettimanale sarà come di consueto il mercoledì: apre i giochi Napoli-Atalanta alle ore 19, quindi tutte le altre alle 21. La Juventus capolista ospiterà il Genoa allo Stadium, mentre Lazio-Torino e Udinese-Roma metteranno in palio importanti punti per l'Europa. A Marassi, delicato scontro salvezza tra Sampdoria e Lecce. Sassuolo-Fiorentina e Cagliari-Bologna le altre due sfide.



Quale partita si gioca giovedì 31 ottobre?

Il posticipo della decima giornata sarà Milan-Spal, in programma giovedì sera a San Siro alle ore 21.



Qual è il big match della 10^ giornata?

Dopo il passo falso del weekend, Inter e Juve avranno impegni sulla carta non proibitivi per ritrovare i tre punti. Il focus sarà dunque sul match del San Paolo, dove si affrontano la terza e la quarta forza del campionato. Da una parte l'Atalanta, macchina da 28 gol in Serie A, dall'altra il Napoli, solamente due vittorie nelle ultime cinque. Il trend si inverte, invece, considerando la Champions League: ancora a secco la squadra di Gasperini, vola davanti al Liverpool quella di Ancelotti.



Il calendario della 10^ giornata

MARTEDì 29 OTTOBRE 2019

Brescia-Inter (ore 21.00) – Sky Sport Serie A su fibra, satellite e digitale terrestre e Sky Sport 251 su fibra e satellite



MERCOLEDì 30 OTTOBRE 2019

Napoli-Atalanta (ore 19.00) – Sky Sport Serie A su fibra, satellite e digitale terrestre e Sky Sport 251 su fibra e satellite

Juventus-Genoa (ore 21.00) – Sky Sport UNO su fibra, satellite e digitale terrestre e Sky Sport 252 su fibra e satellite. Anche in 4K HDR per i clienti Sky Q satellite

Sassuolo-Fiorentina (ore 21.00) – Sky Sport Serie A su fibra, satellite e digitale terrestre e Sky Sport 255 su fibra e satellite



Cagliari-Bologna (ore 21.00) – Sky Sport 253 su satellite e fibra e Sky Sport 484 su digitale terrestre



Sampdoria-Lecce (ore 21.00) – Sky Sport 254 su satellite e fibra e Sky Sport 485 su digitale terrestre



GIOVEDì 31 OTTOBRE 2019

Milan-Spal (ore 21.00) – Sky Sport Serie A su fibra, satellite e digitale terrestre e Sky Sport 251 su fibra e satellite



PROGRAMMAZIONE DAZN 1 (CANALE 209)

MARTEDì 29 OTTOBRE 2019

Parma-Verona (ore 19.00)

MERCOLEDì 30 OTTOBRE 2019

Lazio-Torino (ore 21.00)

Udinese-Roma (ore 21.00)