Inter, Marotta: "Siamo con Conte, pronti a cogliere opportunità di calciomercato"

Antonio Conte ha chiesto rinforzi dopo la partita pareggiata con il Parma e si è detto preoccupato per le poche alternative che l'Inter ha in rosa. Un pensiero condiviso anche da Beppe Marotta, che ha parlato così prima della sfida contro il Brescia: "La preoccupazione di Conte è giusta e legittima ed è condivisa da tutti noi – ha dichiarato a Sky Sport l'amministratore delegato nerazzurro – Abbiamo iniziato un percorso graduale di crescita per arrivare a obiettivi più importanti. Ci sono delle difficoltà, dobbiamo superarle, c'è una compressione di appuntamenti perché affrontiamo tre competizioni. C'è però l'orgoglio di partecipare a un torneo importante come la Champions League, che va gestita. Le difficoltà dell'allenatore sono queste, cercheremo di cogliere le opportunità di gennaio qualora ce ne fossero".