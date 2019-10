Debutto positivo sulla panchina del Genoa di Thiago Motta, che alla sua prima ha vinto per 3 a 1 contro il Brescia. Decisivo con i suoi cambi, tutti e tre in gol. Thiago Motta però minimizza il risultato pensando al prossimo difficile impegno: “La partita che conta è la prossima, avremo tempo per pensare all’Udinese. Ronaldo? La Juventus bisogna affrontarla da squadra, sono fortissimi ma non mi preoccupo” ha detto in conferenza stampa. “Con il Brescia abbiamo giocato il primo tempo con il baricentro basso, ma è da studiare così come la seconda parte. Turnover? Schiererò i migliori per affrontare la Juve".

Poi sui singoli: “Kouamé è un giocatore che può dare una mano alla squadra con la giusta mentalità. I ragazzi si sono allenati bene e sono affiatati. Agudelo e Gumus li ho ritrovati bene il giorno dopo, così come gli altri”. Infine su Radovanovic: “Può giocare a centrocampo ma anche in difesa. Ho fatto il cambio non perché aveva fatto male, ma perché avevo bisogno di un giocatore più offensivo”.