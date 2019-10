Probabili formazioni di Juventus-Genoa

La Juve vuole ritrovare la vittoria dopo il pari di Lecce. Ma Thiago Motta cerca un altro risultato positivo dopo l'esordio vincente sulla panchina del Genoa. Tra i bianconeri torna CR7, Kouame scalpita tra i rossoblù: le probabili formazioni della gara valida per il turno infrasettimanale di Serie A. Juventus-Genoa è in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, anche in 4K HDR per i clienti Sky Q

La Juventus per ritrovare immediatamente il successo dopo il pareggio dell'ultima giornata sul campo del Lecce, il Genoa per cercare un risultato di prestigio e dare seguito alla vittoria arrivata contro il Brescia nella gara di esordio di Thiago Motta in panchina. È nuovamente tempo di campionato, i bianconeri e i rossoblù si affrontano all'Allianz Stadium nel turno infrasettimanale valido per la 10^ giornata di Serie A.

Juve, in porta c'è Buffon. CR7 riprende posto in attacco

Dopo il pareggio dell'ultima giornata a Lecce Maurizio Sarri dovrebbe cambiare modulo e anche qualche interprete. La notizia principale riguarda Cristiano Ronaldo, che dopo il turno di riposo osservato contro i giallorossi tornerà regolarmente in campo. Nel 4-3-3 disegnato dall'allenatore della Juventus il portoghese sarà titolare in un attacco composto anche da Dybala e Cuadrado, che avanzerà il suo raggio d'azione. Fuori Higuain, uscito malconcio dalla gara del Via del Mare. Turnover anche in porta, dove dovrebbe avere una chance Buffon, pronto a far rifiatare Szczesny. In difesa verso un turno di riposo Bonucci, che dovrebbe essere rimpiazzato da Demiral: insieme al turco in campo de Ligt, mentre sulla destra dovrebbe rientrare dall'inizio De Sciglio. Alex Sandro dalla parte opposta. A centrocampo, infine, l'assenza pesante è quella di Pjanic, che ha accusato un fastidio muscolare nel match contro il Lecce (nessuna lesione comunque). Il bosniaco non ci sarà, mentre dovrebbe scendere regolarmente in campo Bentancur. Insieme a lui Khedira e Rabiot: fuori Matuidi.

Juventus (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Demiral, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All: Sarri

Genoa, Kouame e Pandev in campo dall'inizio?

Il suo impatto con l'universo Genoa è stato ottimo, ora Thiago Motta vuole continuare a stupire anche nel match proibitivo contro la Juventus capolista. Reduce dalla vittoria da record contro il Brescia, l'allenatore rossoblù è alle prese con qualche dubbio di formazione. Confermare gli undici schierati a Marassi o lanciare dall'inizo Kouame e Pandev, che hanno cambiato l'ultima partita una volta entrati? L'ex centrocampista dell'Inter sembrerebbe orientato verso la seconda ipotesi. Per questo, nel suo 4-2-3-1 il macedone e l'ivoriano dovrebbero comporre il reparto offensivo insieme a Pinamonti. Conferme anche per Agudelo e Ankersen. Indisponobili Criscito, Favilli, Pajac e Sturaro.

Genoa (4-2-3-1): Radu; Ankersen, Romero, Zapata, Ghiglione; Schone, Cassata; Pandev, Agudelo, Kouame; Pinamonti. All: Thiago Motta