Juve Genoa, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

La Juventus vuole riprendersi la vetta dopo la vittoria dell'Inter sul campo del Brescia. Da superare ci sarà il Genoa, rinvigorito dalla cura Thiago Motta. All'Allianza Stadium fischio d'inizio alle 21: Juventus-Genoa è in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Sarà possibile seguire la partita anche in 4K HDR per i clienti Sky Q satellite