Napoli, Malcuit a Villa Stuart per accertamenti dopo l'infortunio. Le news

Tempo di verdetti per Kevin Malcuit, l'esterno destro del Napoli che si era infortunato al ginocchio destro nel secondo tempo della gara di domenica scorsa a Ferrara contro la Spal. Dopo i primi esami alla Clinica Pineta Grande, il difensore francese ha raggiunto nella tarda mattinata la clinica Villa Stuart a Roma per sottoporsi a una visita medica dal professor Pier Paolo Mariani. I primi controlli, come comunicato in una nota ufficiale dal Napoli, avevano riscontrato la lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro. Malcuit ha raggiunto la clinica romana con la gamba destra immobilizzata da un tutore e dopo la consulenza saranno stabilite le modalità di intervento e i tempi di recupero, ipotizzati tra i 4 e i 6 mesi. Problema in più per la difesa di Carlo Ancelotti, che a Ferrara ha fatto a meno anche degli infortunati Manolas, Hysaj e Mario Rui.