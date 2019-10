Probabili formazioni di Napoli Atalanta

Dopo il ko di Malcuit, è piena emergenza in difesa per Ancelotti, che deve fare a meno anche di Manolas. Gasperini verso la conferma del tridente Papu, Ilicic e Muriel. Match in programma mercoledì 30 ottobre alle ore 19.00. Diretta Sky Sport Serie A con la telecronaca di Riccardo Trevisani e il commento di Daniele Adani

Il Napoli, che ha sprecato una grande occasione a Ferrara con la Spal per avvicinarsi alla Juventus, cercherà di tornare ai tre punti. Dall'altra parte, però, la squadra più in forma del campionato. Nessuno, infatti, segna come l'Atalanta, che nell'ultimo turno ha rifilato sette gol all'Udinese. La squadra di Gasperini è terza in classifica, distante solo tre lunghezze dalla vetta. Quello del San Paolo è dunque a tutti gli effetti un big match, con la Champions sullo sfondo ma - almeno fino a questo momento - con traguardi ancora più ambiziosi in ballo.

Napoli, lungo stop per Malcuit

Lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro: bruttissime notizie per Ancelotti, che dopo Hysaj perde anche il terzino francese. Come se non bastasse, Ghoulam non è ancora pronto quindi è allertato Mario Rui. La certezza si chiama Di Lorenzo. Manolas è ancora ai box. A centrocampo Fabian dovrebbe ritrovare una maglia da titolare mentre in attacco Llorente e Lozano vorranno contendere un posto a Milik e Mertens, favoriti.

NAPOLI (4-4-2) Probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Ruiz, Insigne; Milik, Mertens. All. Ancelotti

Atalanta, da valutare il solo Masiello

La squadra di Gasperini viene dal 7-1 rifilato all'Udinese, vittoria che - combinata ai pareggi di Juve, Inter e Napoli - ha posizionato i nerazzurri al terzo posto della classifica. Palomino e Gosens si candidano per una maglia da titolare, in attacco si va verso la conferma del trio Papu-Ilicic-Muriel.

ATALANTA (3-4-1-2) Probabile formazione: Gollini; Toloi, Palomini, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. All. Gasperini