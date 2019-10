Napoli, Allan si infortuna al ginocchio: le news

E' durata pochissimo Napoli-Atalanta per il centrocampista Allan. Il brasiliano è stato costretto a lasciare il campo dopo neanche 10 minuti di gioco, sostituito da Zielinski. Allan è uscito dolorante, sorretto da due componenti dello staff medico del Napoli. Si è comunque accomodato in panchina con il ghiaccio al ginocchio per seguire i suoi compagni.

Filtra ottimismo

Secondo quanto riportato dal bordocampista di Sky, Massimo Ugolini, dai primi controlli effettuati dallo staff sanitario del Napoli sembrerebbero escluse lesioni al legamento del ginocchio. Filtra dunque un generale ottimismo sulle condizioni del centrocampista del Napoli, il cui infortunio non dovrebbe essere grave come quello di Malcuit, operato a Roma. Un'idea più chiara si avrà questo giovedì, quando saranno svolti gli esami clinici e strumentali.