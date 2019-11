Roma-Napoli 0-0, il risultato in diretta LIVE: ci prova Kluivert

Si apre all'Olimpico l'11^ giornata di Serie A. Fonseca conferma Mancini a centrocampo e lancia Cetin dal 1' al fianco di Smalling. Pastore ancora titolare. Ancelotti, che non sarà in panchina dopo il ricorso respinto per la squalifica (al suo posto il figlio Davide), punta su Mertens. Ritorna anche Manolas. La diretta su Sky Sport Serie A, anche in 4K HDR con Sky Q satellite