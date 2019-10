Napoli Atalanta 0-0, il risultato in diretta live

La squadra di Ancelotti ospita al San Paolo quella di Gasperini, reduce dalla goleada inflitta all'Udinese e terza in classifica. Due esclusioni eccellenti: nel Napoli fuori Mertens, nell'Atalanta non gioca Muriel. Grande accoglienza per l'ex capitano azzurro Marek Hamsik, presente in tribuna. Diretta Sky Sport Serie A