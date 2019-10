L'allenatore giallorosso soddisfatto dopo il 4-0 che porta la sua squadra al 4° posto in classifica: "Orgoglioso della reazione della squadra all'espulsione, abbiamo fatto tre gol in inferiorità numerica e creato molte occasioni". Poi sul capitano, entrato nel finale: "Questione di scelte, il ragazzo sta bene e sarà utile"

Vittoria importante per la Roma che si impone con un secco 4-0 sul campo dell'Udinese, nonostante l'inferiorità numerica per quasi un'ora. Un successo che porta i giallorossi al quarto posto solitario e in piena zona Champions League, grazie alle reti di Zaniolo, Smalling, Kluivert e Kolarov. Una prestazione che ha reso felice Paulo Fonseca, intervenuto nel post partita: "Penso che abbiamo fatto una buona partita, creando molte occasioni anche in dieci uomini. Sono orgoglioso della reazione della squadra all'espulsione, abbiamo sempre cercato di giocare segnando tre gol in inferiorità e potendone fare anche di più. Questa squadra ha grande carattere, ho cercato di fare capire a loro che anche in dieci si può attaccare. Di solito la tendenza è quella di difendersi, invece noi siamo andati all'attacco continuando a creare".

"Grande partita di Pastore, Mancini una sorpresa"

Fonseca, che non ha voluto commentare l'episodio arbitrale riguardante l'espulsione di Fazio, si è poi soffermato sul momento di alcuni singoli: "Pastore sta bene, ha giocato le ultime gare da centrocampista e stasera ha fatto una grande partita. E' in fiducia e sta recuperando la condizione, deve continuare così. Mancini è una vera sorpresa per me perchè sta facendo davvero bene da centrocampista. Per la prossima partita devo valutare perchè mi mancherà Fazio e quindi vedrò se schierarlo da difensore o da centrocampista"

"Florenzi fuori scelta tecnica, ma presto avrà spazio"

Infine una battuta su Florenzi, escluso anche stasera dalla formazione iniziale: "E' una scelta tecnica, il ragazzo sta bene. E' il nostro capitano e un bravissimo giocatore che si sta allenando bene. E' solo una questione di scelte, ora la squadra sta giocando bene ma presto ci sarà spazio anche per lui. Può giocare in molte posizioni, spesso lo abbiamo utilizzato come terzino ma può fare anche l'esterno alto a sinistra".