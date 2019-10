Non c'è tempo per riposare in casa Napoli: il match di sabato con la Roma incombe e Ancelotti deve smaltire l'arrabbiatura per l'espulsione che gli costerà la presenza in panchina all'Olimpico. All'indomani della partita con l'Atalanta, Insigne e compagni hanno ripreso gli allenamenti a Castelvolturno e il sito ufficiale del club ha pubblicato un report della mattinata: la squadra si è divisa in due gruppi, con lavoro di scarico per chi è stato impiegato in campionato e riscaldamento a secco, torello e seduta finalizzata al possesso palla per tutti gli altri componenti della rosa. Chiusura con partitella a campo ridotto ed esercitazioni al tiro.

L'infortunio di Allan

Ancelotti ritrova Manolas e Hysaj, che si sono allenati in gruppo, ma perde Allan. Il brasiliano, dopo l'infortunio di ieri, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio destro con interessamento del tendine popliteo.