Leonardo Pavoletti non vede l'ora di tornare in campo dopo la rottura di crociato e menisco che lo tiene fuori dai giochi da fine agosto, dopo il crack nella gara d'esordio contro il Brescia e non fa nulla per nasconderlo. Il centravanti del Cagliari va di corsa verso il recupero, previsto per l'inizio della primavera 2020, e lo dimostra con un video postato sui social in cui corre sul tapis roulant e cita la serie televisiva "Gomorra". Come? Postando con il filmato la frase "Ce ripigliamm' tutt' chell che o nuost", ovvero "Ora ci riprendiamo tutto quello che è nostro", unita agli hashtag #stotornando e #backstronger. Un messaggio ai tifosi e alla squadra, che intanto spinta da Simeone e Joao Pedro - 8 gol in due - è quinta in classifica a quota 18 punti, alla pari con Napoli e Lazio. Il tutto nonostante l'assenza di un attaccante che nella scorsa stagione ha garantito 16 reti e che in un biennio in Sardegna ha segnato 27 centri in campionato. Pavoloso, come lo chiamano i tifosi del Cagliari, studia il rientro. E lo fa con il sorriso sulle labbra, quello che spesso lo ha contraddistinto in campo. Pronto a tornare, più forte di prima.