Una cena al giapponese, tutta la squadra presente, per stare insieme anche nella (rara) giornata di riposo concessa da Antonio Conte dopo la vittoria di martedì sul campo del Brescia. Selfie e sorrisi, il conto del ristorante stellato in zona corso Sempione lo paga Romelu Lukaku: ultimo arrivato in casa Inter, eppure già trascinatore dei nerazzurri. "Grazie a tutti per essere qui", ha poi dichiarato ai compagni al termine della cena, all'interno di un discorso pubblicato su Instagram da Candreva: "Sono molto contento di essere con voi. Grazie per l'aiuto che mi date: questo gruppo è speciale".

I numeri di Lukaku

Il magic moment del classe '93 è totale, il Manchester United solo un lontano ricordo: 7 gol nelle prime 10 giornate di Serie A, uno ogni 155 minuti. L'anno scorso, nelle stesse gare di Premier, le reti furono soltanto 4. Exploit. L'intesa con Lautaro cresce (7 gol stagionali anche per lui), gli abbracci con Conte e Candreva dopo una rete sono già la fotografia del brillante avvio di stagione nerazzurra. Il benvenuto dell'Inter a Lukaku è stato apprezzato, ora l'attaccante belga ricambia, oltre che sul campo, davanti al sushi.