Bologna-Inter 0-0 LIVE, il risultato in diretta

Le formazioni: le scelte di Mihajlovic

C'è l'ex Palacio, nell'undici scelto da Sinisa (anche lui ex), e guiderà l'attacco rossoblù supportato dal solito trio Orsolini-Soriano-Sansone. Non c'è invece l'ex Medel, che ha fatto di tutto per esserci e si riteneva pronto, ma non ha convinto lo staff medico