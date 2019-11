Roma-Napoli, Fonseca: "La squadra ha capito che si vince insieme"

Roma brillante, 2-1 al Napoli e notte al terzo posto in classifica. Paulo Fonseca si gode quella che forse è stata la sua miglior partita sulla panchina giallorossa ma al tempo stesso tiene i piedi per terra: "E' stata una grande vittoria contro una bella squadra", le parole dell'allenatore nel postpartita ai microfoni di Sky Sport. "Abbiamo approcciato molto bene l'incontro, facendo un bellissimo gol. I ragazzi poi hanno accusato il rigore sbagliato e abbiamo perso aggressività. Poi, da parte di una squadra come il Napoli, è normale che sia arrivata la reazione nel finale di primo tempo. Poi nell'intervallo ci siamo detti di continuare a pressare alto e siamo tornati in campo per fare una grande ripresa"

"Grande reazione di gruppo a un momento difficile"



Sugli scudi, al quarto gol nelle ultime quattro gare, ancora una volta Nicolò Zaniolo: "Ma è tutta la squadra ad aver capito quello che ci serve in questo momento", spiega Fonseca. "Dzeko per esempio non ha fatto gol ma ha lavorato tantissimo a livello difensivo. Mancini ci dà un equilibrio importante e si sta dimostrando un giocatore tatticamente intelligente. Questo è l'atteggiamento giusto: viviamo un momento difficile, abbiamo tanti infortunati. La squadra ha capito che ora dobbiamo lottare più che mai tutti insieme". Così, nonostante l'infermeria piena, la Roma ha iniziato a correre: "La classifica? Per ora non abbiamo vinto niente", frena l'allenatore. Dobbiamo solo continuare a pensare partita dopo partita".