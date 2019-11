Atalanta-Cagliari: formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

L'Atalanta affronta i sardi nell'anticipo domenicale dell'11^ giornata. Gasperini lancia Gomez alle spalle di Ilicic e Muriel, mentre in difesa opta per Djimsiti, insieme a Toloi e Palomino. Maran sceglie Oliva in mezzo al campo, con Joao Pedro al fianco di Simeone in attacco

Formazioni ufficiali (Clicca qui per seguire il LIVE)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. All. Gasperini

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Castro, Oliva, Rog; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro. All. Maran

Anticipo domenicale che vede impegnate due tra le squadre più in forma del nostro campionato.

Sono 50 i precedenti in Serie A tra Atalanta e Cagliari per un bilancio in perfetto equilibrio, con 19 successi per parte e 12 pareggi.

Il Cagliari, insieme al Napoli e alla Sampdoria, è una delle tre squadre di Serie A che è riuscita a battere almeno tre volte l’Atalanta nelle ultime due stagioni.

L’Atalanta non ha trovato il gol nell’ultimo incrocio casalingo con il Cagliari, dopo che era sempre andata a bersaglio in tutti i 15 precedenti (33 reti nel parziale, 2,2 di media a partita).

L’Atalanta ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A disputate di domenica alle 12:30, segnando sempre almeno due reti – neanche un successo invece per il Cagliari nelle ultime sei giocate in questo giorno all’ora di pranzo (3N, 3P).

L’Atalanta è la prima squadra nella storia della Serie A a segnare almeno due gol in tutte le prime 10 partite giocate..

L’Atalanta è andata a segno in ognuna delle ultime 16 gare di Serie A; i bergamaschi non arrivano a 17 in campionato da gennaio 2007, quando in panchina c’era Stefano Colantuono.

Il Cagliari è imbattuto da otto turni di Serie A (5V, 3N); è la serie migliore degli isolani da novembre 2006, quando furono 10 le gare consecutive senza sconfitta nel massimo campionato (2V, 8N), sotto la guida di Marco Giampaolo.

Due vittorie e due pareggi per il Cagliari in trasferta in questa Serie A: solo una volta nella loro storia i rossoblù sono rimasti imbattuti in tutte le prime cinque gare esterne stagionali nel massimo campionato, nel 1969/70.

Il Cagliari ha trovato il gol in tutte le ultime nove gare di Serie A; non arriva a 10 gare di fila nel massimo campionato con almeno una rete all’attivo da febbraio 2013.

Cagliari e Atalanta sono due delle tre squadre, insieme alla Juve, a non aver perso nelle ultime otto giornate di Serie A; inoltre, solo Juventus (20) e Inter (19) hanno raccolto più punti dei bergamaschi e dei sardi nel parziale (18 a testa).

L’Atalanta è la squadra che ha la strisica aperta più lunga con almeno un gol all’attivo in campionato (16 gare), e il Cagliari in questa graduatoria (nove) è terzo dietro all’Inter (13).

Tra I giocatori con almeno otto reti all’attivo nei Top-5 campionati europei, Luis Muriel è quello che ha giocato meno minuti (352).

La prima doppietta casalinga di Alejandro Gomez con la maglia dell’Atalanta, è arrivata proprio contro il Cagliari, nel febbraio 2017 e valse il definitivo 2-0 sui sardi.

Remo Freuler, in gol nell’ultimo turno di Serie A contro il Napoli, non segna da due match consecutivi in campionato da aprile 2018.

Josip Ilicic ha partecipato a tre gol (una rete, due assist) nelle prime sei partite giocate contro il Cagliari in Serie A con le maglie di Palermo e Fiorentina, rimanendo a secco nelle ultime tre gare con quella dell’Atalanta.

Negli ultimi due campionati di Serie A (2018/19 e 2019/20) nessun difensore ha fornito più assist vincenti di Hans Hateboer (sette) e Rafael Toloi (sei).

Solo Paolo Ghiglione (quattro) ha servito più assist di Rafael Toloi (tre) tra i difensori di questa Serie A.

Uno dei cinque gol in Serie A di Hans Hateboer è arrivato proprio contro il Cagliari, lso scorso febbraio, nell’ultimo incrocio di campionato. La rete valse i tre punti dei bergamaschi in casa dei sardi.

Simon Kjaer ha segnato un gol contro il Cagliari in Serie A: questa è anche la sua ultima rete realizzata nel massimo campionato (dicembre 2009, con la maglia del Palermo).

L’ultima coppia di attaccanti prima di Joao Pedro-Simeone a mettere a segno complessivamente almeno otto gol nelle prime 10 partite del Cagliari in un campionato di Serie A furono Suazo (tre) ed Esposito (cinque) nel 2004/05.

Con la doppietta firmata nell’ultimo turno contro il Bologna, João Pedro ha segnato cinque gol nelle prime 10 giornate per la prima volta da quando gioca in Serie A.

Giovanni Simeone è l'unico giocatore nato dopo l'1//1/95 ad aver segnato almeno 35 gol in Serie A.